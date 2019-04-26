خاص- نوال الزغبي بـ “لما بتحسبا” إحساس، إبداع وتميّز

بعد أيام من التشويق، طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبي أغنية “لما بتحسبا” شارة مسلسل “بروفا” الذي يلعب بطولته كل من النجمين ماغي بوغصن واحمد فهمي.

الأغنية كلمات حياة اسبر، الحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ وتم طرحها كأوديو عبر تطبيق “ديزر” ويقول مطلعها: “عالدني ما تكبّر راس لإنو ما فيك/ متلك متل كل الناس هيّ لبتمشيك/ كم لحظة بالعمر بتمرق/ قادر فيها تشبه حالك/ كم مبدأ جواك بتحرق/ تفيك تحقق آمالك/لما بتحسبا وصح بتلعبا/ احلامك ما شي بالكون قادر يمنعا”.

الأغنية التي كتبتها حياة اسبر تضمنت كلاماً من واقع الحياة لامست خلاله القلوب بشكل كبير، اتى لحن صانع الهيتات فضل سليمان ليتنقل من نغمة الى أخرى بأسلوبه المبدع بالاضافة الى التوزيع حيث قام عمر صبّاغ بتوظيف الآلات الموسيقية المتنوعة في الجمل اللحنية المختلف بطريقة عصرية.

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كل العناصر التي تم ذكرها، يضاف اليها صوت النجمة نوال الزغبي التي وضعت احساسها ومشاعرها كالعادة في العمل الذي يعتبر التعاون الثاني بينها وبين شركة “ايغل فيلمز” لصاحبها المنتج جمال سنان، بعد النجاح الساحق لشارة مسلسل “كراميل”.

ومن المتوقع ان تكشف النجمة الذهبية النقاب عن كليب الأغنية قريباً جداً حيث سيتضمن العمل المصور مشاهد لنوال بالاضافة الى مشاهد من مسلسل بروفا حيث تم تصوير الكليب تحت ادارة المخرج المبدع ايلي السمعان الذي سبق وصوّر كل أغاني ألبوم نوال الزغبي الجديد “كدة باي”.

“بروفا” مسلسل كوميدي يشارك في بطولته ماغي بوغصن، احمد فهمي، الكو داوود، نهلا داوود، تاتيانا مرعب، كريستيان الزغبي، ريتا حرب وغيرهم. وهو من كتابة ريم مشهدي، اخراج رشا شربتجي وانتاج شركة ايغل فيلمز. ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك عبر شاشة LBCI.

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