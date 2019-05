أحمد حلمي في موقف مُحرج أمام الكاميرا بسبب نجله ويضطرّ للكذب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رفض الفنان المصري أحمد حلمي، ظهور ابنه الصغير "سليم"، معه في مقابلة تلفزيونية كان قد أجراها على هامش تواجده في برنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent، حيث تقدّم ابنه نحو الكاميرا للظهور معه فرد قائلًا له "No ، No".

وبخفة دمه المعهودة قال أحمد حلمي، للمذيعة في لقاء تلفزيوني معه: "يلا نبتدي من الأول"، وعندما سألته المذيعة عن كون هذا الشخص ابنه، فحاول التهرب قائلًا: "هذا ابن صديقي محمد الوكيل وهو لا يريد أن يقول إنه جاء بابنه معه للبرنامج، فقلت له خلاص خلينا نقول إنه ابني، ومش هيقولي عمو هيقولي بابا عشان مدربه أنا ومحمد الوكيل يقولي بابا".

هروب أحمد حلمي، لم يستمر طويلًا، حيث وجد نفسه في موقف مُحرج، فاعترف في مقابلته أنه ابنه سليم بالفعل، ولكنه لا يُحب أن يُظهر أولاده في الإعلام، معللًا: "عشان يعيشوا طفولة طبيعية".

وتابع أحمد حلمي، قائلًا: "أحاول أن يعيش أولادي في بيئة طبيعية"، وأكّد أنه اصطحبه معه للبرنامج وحيدًا دون باقي أسرته فقال: "قلت أخده في رحلة عزوبية، منى زكي في مصر".

يُذكر أن برنامج المواهب Arabs Got Talent، يختتم حلقاته بإعلان الفائز باللقب غدًا السبت 27 أبريل الجاري، وهي الحلقة الختامية للموسم السادس.