شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حلا شيحا مع هنادى فى كواليس "زلزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة حلا شيحا مع الفنانة هنادى مهنا فى كواليس مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان، والذى تجسد خلاله حلا دور فتاة شعبية من طبقة متوسطة وترتدى الحجاب وتعمل على عربة فول فى أحد مواقف الميكروباصات بحى شعبى، ثم تقع فى غرام بطل العمل محمد رمضان وتتوالى الأحداث، بينما تظهر الفنانة هنادى فى دور ابنة ماجد المصرى وهو الخصم الرئيسى لبطل المسلسل محمد رمضان.





ويعد المسلسل العمل الأول للفنانة حلا شيحة بعد عودتها للتمثيل عقب أكثر من 12 عاماً من الاعتزال، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "كامل الأوصاف" مع عامر منيب عام 2006، وظهرت فيه مرتدية الحجاب وبعدها قررت الاعتزال والابتعاد تماماً عن الساحة الفنية.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.