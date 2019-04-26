شكرا لقرائتكم خبر عن "ثانوس" بطل "Avengers: Infinity War" يظهر فى أيقونات جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيقونة جديدة اطلقها موقع جوجل الشهير، احتفالا بالشخصية الشريرة "ثانوس" التى ظهرت فى الجزء السابق من سلسلة أفلام Avengers: Infinity War، والتى نجحت فى النهاية فى تدمير الكثير من الأبطال الخارقين بعد ان تحكم فى أحجار الكون.

وأضاف الموقع شعار "يد" ثانوس تحت أسمه فى التعريف الشخصى للشخصية، وبمجرد أن يتم الضغط عليها تظهر قوى الشخصية الشريرة على الكثير من البيانات الخاصة به، وسرعان ما ينجح فى إزالتها بسرعة فائقة.

كما تضيف الأيقونة التى اضافها الموقع، خاصية فى الضغطة الثانية عليها، فتتم إعادة البيانات مرة أخرى إلى الشاشة الرئيسية فى إشارة إلى تمتع الشخصية بميزة إعادة الاشياء كما كانت.

وتأتى إضافة تلك الأيقونة للموقع تزامناً مع إطلاق الفيلم الأخير من السلسلة اليوم، والذى يأتى بعنوان Avengers End Game، ونجاحه الكبير فى حصد ما يقارب الـ 100 مليون دولار فى افتتاحيته فى الصين.

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ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.