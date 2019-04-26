شاهد.. أكرم حسني يهنئ هشام ماجد بعيد ميلاده على طريقته

حرص الفنان أكرم حسني على تهنئة صديقه الفنان هشام ماجد بعيد ميلاده بطريقته الكوميدية المعتادة، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر حسني صورة لـ هشام وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وانت طيب يا ألذ و اتفه من انجبت الكرة الارضية"، وحازت الصورة علي إعجاب متابعيه الذين هنأوا ماجد



جدير بالذكر أن أكرم حسني يخوض موسم دراما رمضان 2019 من خلال مسلسل بعنوان "اسمه ايه"، ويشاركه البطولة الفنانة شيري عادل، من تأليف ايمن وتار، وإخراج حالد الحلفاوي، كما يشارك كضيف شرف في مسلسل "الواد سيد الشحات".

وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وانت طيب يا ألذ و اتفه من انجبت الكرة الارضية"، وحازت الصورة علي إعجاب متابعيه الذين هنأوا ماجدبعيد ميلاده وتمنوا له السعادة.جدير بالذكر أن أكرم حسني يخوض موسم دراما رمضان 2019 من خلال مسلسل بعنوان "اسمه ايه"، ويشاركه البطولة الفنانة شيري عادل، من تأليف ايمن وتار، وإخراج حالد الحلفاوي، كما يشارك كضيف شرف في مسلسل "الواد سيد الشحات".

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