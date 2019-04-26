مينا بولس ينتهي من تصوير "كنوز الماضي" ويستعد لـ "صراخ الندم"

انتهى الفنان الشاب مينا بولس من تصوير فيلمه القصير "كنوز الماضي"، ضمن مشروع تخرج لطلاب قسم الإعلام بالإسكندرية، ويشاركه البطولة كلا من الفنانين رأفت الخمساوي، وعبد الرحمن وفائي.

ولاقى الفيلم قبولا واسعا من الأساتذة والطلاب في الجانب الإخراجي والتمثيلي، ويستعد بولس لتصوير فيلمه الجديد "صراخ الندم" مع الفنانة حنان سليمان، وأخيه أبانوب بولس خلال أسابيع، تمهيدًا لعرضه رمضان المقبل، وهو فيلم درامي قصير من تأليف خالد أبو بكر، الذي سبق وألَّفَ مسلسل "لدينا أقول أخرى" رمضان

الماضي ومسلسل "الزوجة ١٨" هذا العام، ومعه المؤلف عادل مرسي، ومحمد ألمظ، وإخراج أندرو غطاس.

ويأتِ فيلم كنوز الماضي من تأليف وإخراج أبانوب إسحق، في انتظار ترشح الفيلم لمهرجان الجونة السينمائي ٢٠١٩، على أن يتم عرضه في القنوات التلفزيونية رمضان المقبل، حيث يروي الفيلم قصة شاب عشريني يدفعه فضوله أن يدخل إلى مكان مُبهم، يبدو كمتحف قديم معلقٌ عليه لافتة "ممنوع الدخول"، وفجأة

يظهر له رجل عجوز ليدور بينهم حديث طويل حول حقبة تاريخية، تعود أحداثها إلى نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، ويُظهر الفيلم مجموعة من مشاهير مصر قديمًا، من بينهم الزعيم سعد زغلول والملك فاروق.

كما يتناول الفيلم أبرز العادات والتقاليد ومظاهر الحياة في مصر في تلك الفترة، مثل ملابس المرأة وآلات الطبع والمنشورات وأسماء بعض الشوارع والعملات المصرية القديمة.

وفجأة يختفي ذلك العجوز عن نظرات وأعين الشاب أثناء حديثهم، ليبحث عنه الشاب في كل مكان، فيتبين له أن لا وجود لهذا العجوز في الحياة، ويكتشف في الأخير أنه واحد من مشاهير الحقبة التاريخية التي كان يحكي عنها.