محمد فؤاد يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في القطامية

يستعد المطرب محمد فؤاد لإحياء حفل غنائي في نادي القطامية، وذلك يوم الخميس الموافق ٢ مايو المقبل. ومن المقرر أن يقدم فؤاد خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور ومنها " القلب الطيب، الحب الحقيقى، فاكرك يا ناسينى، حبيبي يا، ولا نص كلمة " وعدد من أغانيه الوطنية.

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