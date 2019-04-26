هيا الشعيبي تتصدر السوشيال ميديا.. تعرّف على السبب

تصدرت الفنانة هيا الشعيبي تريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد دخولها المفاجئ على برنامج "عالسيف" وكشفها عن مفاجأة. مفاجأة. كشفت "الشعيبي"، خلال الحلقة، عن صلحها مع الفنان الكويتي طارق العلي بشكل رسمي، بعد سنوات من الخصام. كانت الفنانة هيا الشعيبي ظهرت خلال الحلقة ترتدي بنطلونًا فضيًا وقميصًا أسود لامعًا مع مكياج فخم، وتزينت بالكثير من الإكسسوارات والمجوهرات.

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