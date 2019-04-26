شاهدوا ميريام كلينك ترقص وتتمايل بـ”كنزة حمرا”

كتب امير فتحي في الجمعة 26 أبريل 2019 02:59 مساءً - بعد أن طرحت منذ أيام أغنية “فوّشني بحبك”، أطلقت الفنانة اللبنانية ​ميريام كلينك​ فيديو مصوراً لأغنيتها “كنزة حمرا”، وذلك عبر قناتها على يوتيوب.

وتظهر ميريام بالفيديو وهي تغني وترقص على أنغام الأغنية.

ميريام التي إعتادت على أن تُطلع متابعيها على أفكارها وجديدها، كشفت مؤخراً عن أجرها عن الحفلة الواحدة، وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً :”باخد عكل حفلة ١٠٠٠٠ دولار ٥ ٠٠٠ عالعقد و٥٠٠٠٠ قبل صعودي عالمسرح اقل ما حدا يدقلي وشكرا … ما في زبطيا وكرمالنا ومدري شو … ١+١=”.