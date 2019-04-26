ناهد السباعي لـ "فوشيا": غيرتُ جلدي بالكوميديا.. وأوافقُ على تقديم الإغراء...

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية، ناهد السباعي، إنّها تسعى حاليًا للتركيز على اختيار الأدوار الكوميدية، موضّحة، أنّها وافقتْ على دورها في مسلسل "الزوجة 18"، مع مواطنها النجم، حسن الرداد، لأنّه دور كوميدي.

وأضافتْ في تصريح خاص لـ"فوشيا"، أنّها قرّرت هذا التغيير، لرغبتها في تقديم أنماط خفيفة، متمنيّة أنْ تنجح في هذه التيمة الجديدة.

وأكّدتْ، في حديثها، أنّها لا تمانع في تقديم "الإغراء"، على الشّاشة السّينمائيّة، خلال الفترة المقبلة، لكنّها تشترط أنْ يكون الأمر بشكل مدروس، موضحًة، أنّ العالم العربيّ لديه جانب مكبوت، يجعله لا يستطيع التّعامل مع الإغراء، بشكل صحيح.

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وتابعتْ: لا بدّ من التّفريق بين الإغراء، والابتذال، لأنّ المعنى والأداء مختلف تمامًا، خاصًة أنّ الإغراء لا يكون من جانب المرأة فقط، فالرّجل أيضًا، يكون "مُغريًا" للمرأة.

وأشارتْ، إلى أنّها لا ترى الإغراء من منظور تقليديّ، فالجمال بالنسبة لها "إغراء"، لكن الابتذال، من السّهل على أي شخص أنْ يقدّمه.

يُذكر، أنّ ناهد السباعي، تظهر للجمهور في رمضان، من خلال مسلسل كوميديّ بعنوان "الزوجة 18"، وكان آخر أعمالها في السّينما، مسلسل "اللعبة الأمريكاني"، وأنتجته والدتها، ناهد فريد شوقي.