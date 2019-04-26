الفنان محمد عبده يكشفُ النّقاب عن ألبومة الجديد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان السّعوديّ الكبير، محمد عبده، كواليس ألبومة الجديد، "يا غافية قومي"، الذي سيقدّم عددًا كبيرًا من أغانيه، خلال الساعات القادمة.

قال الفنان محمد عبده، خلال مؤتمر صحفيّ، عقد في العاصمة المصريّة، القاهرة، إنّ ألبومه الجديد، "يا غافية قومي"، يوجد به ألوان جديدة، وأشعار، وألحان جديدة يتمنّى أنْ تنال إعجاب الجمهور.

وأكّد فنان العرب، أنّ ألبومة الجديد، يضمّ 12 أغنية، وسيقدّم عددًا كبيرًا منها في حفله المقرّر إقامته غدًا الجمعة، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصريّة.

وأوضح عبده، أنّه حرص على ضمّ أغانٍ، طبيعتها مختلفة لألبومه الجديد، عن تلك التي اعتاد على تقديمها، متمنيًا أنْ تنال إعجاب الجمهور.

وبيّن فنان العرب، أنّه سعيد بالتعاون مع الشاعر الكويتيّ، خالد الفيصل، من خلال ألبومه الجديد، موضحًا أنّ الفيصل قامة كبيرة، وأغانيه تلمس الوجدان، مشيرًا، إلى أنّ "الفيصل" صاحب نصيب الأسد من أغاني الألبوم.

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الألبوم يضمّ 12 أغنية منها "وين الدليل، يا عافية قومي، أستطيع، تضحك معي، أنا من أكون، أحلى خبر، مريت".

وقال الفنان محمد عبده، خلال مؤتمر صحفيّ، عقد العاصمة المصرية، القاهرة، مساء الخميس، إنّه راوده فقط، فكرة اعتزال الغناء على المسرح، ولكنْ تراجع عنها نهائيًا.

وأكّد الفنان السّعوديّ، أنه لم يفكّر يومًا في اعتزال الفنّ، ولا يمكن لأيّ فنان أنْ يعتزل، لأنّ الفنّ سيظلّ يلاحقه أينما يكون، ولا يستطيع الفرار منه.

وأضاف الفنان محمد عبده، أنّه يعتزّ بأنْ يكون من الفنانين المخضرمين، والذين يجمعون بين القديم والحديث.