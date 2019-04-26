رامي مالك ينضم إلى الجزء الـ 25 من "جيمس بوند"

يستعد النجم المصري العالمي، رامي مالك، إلى الانضمام إلى سلسلة هوليوود "جيمس بوند"، لأداء دور "الرجل الشرير" في الجزء الـ 25 من الفيلم الشهير، وتبيّن أيضا أن الممثلة النجمة، آنا دي أرماس، ستشارك في البطولة كفتاة العميل السري، بوند، الذي يلعب دوره الممثل الإنجليزي، دانيال كريغ.

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وظهر رامي مالك، الحائز جائزة الأوسكار عن دوره في فيلم "الملحمة البوهيمية"، عبر فيديو في مؤتمر صحافي خاص عُقد في جامايكا، حيث أعرب عن سعادته بالدور الجديد، قائلا "أتطلع إلى الانضمام إلى طاقم العمل في وقت قريب جدا"، فيما كشف المخرج، كاري فوكوناغا، عن مشاركة كل من رالف فينيس ونعومي هاريس وروري كينير، في الجزء الجديد من الفيلم الشهير.

ونُشرت التفاصيل الجديدة عن الجزء الـ 25 من "جيمس بوند"، في مؤتمر صحافي بُثّ من فيلا الأديب البريطاني، إيان فليمنج، في جامايكا، حيث كتب سلسلة روايات "جيمس بوند"، كما كشفت المنتجة، باربرا بروكولي، أن التصوير يجري في جامايكا والنرويغ، واستوديوهات "Pinewood" بالقرب من لندن.

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الجدير بالذكر أن النجم، دانيال كريغ، يسجّل آخر ظهور له بدور العميل "007"، في الجزء الـ 25 من "جيمس بوند".

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