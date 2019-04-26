شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تستعد لحفلين جديدين فى المغرب بعد تألقها أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الديفا سميرة سعيد لإحياء حفلين جديدين خلال جولتها الغنائية بالمغرب، بعد تألقها فى حفلها بالأمس، حيث قدمت فى بداية الحفل أغنية "هوا هوا" وعدد من الأغانى المحببة للجمهور المغربى، وكان من ضمن المفاجأت صعود عايشة وهى فتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة على مسرح الحفل لتغنى أجمل أغانى سميرة سعيد.

ولاقى غناء "عايشة" إعجاب الجمهور الذى أطلق الصيحات تشجعيا لها واحتراما للديفا، التى رحبت بها على المسرح، وفرحت بوجودها، ومن المقرر أن تحيى الديفا حفلها الثانى يوم 27 أبريل الجارى فى طنجة ويوم 30 أبريل فى مازاكان.

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كان آخر أعمال الديفا كانت أغنيتها الجديدة "مدلع"، التى طرحتها على موقع يوتيوب، وهى أغنية عراقية من كلمات فراس الحبيب وألحان على صابر وتوزيع ومكس محب الراوى.



























