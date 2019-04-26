شكرا لقرائتكم خبر عن Iron Man يشكر جمهوره وصناع مارفل بعد عرض Avengers End Game والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد عرض اخر اجزاء السلسلة الشهيرة Avengers فى دور العرض العالمية اليوم، والذى جاء بعنوان Avengers End Game، وجه روبرت داوني، رسالة لجمهوره وعشاق السلسلة الشهيرة عبر حسابه.

ونشر داونى صاحب شخصية Iron Man، صورة له عبر حسابه وفى الخلفية شعار المنتقمون، ووجه الشكر لكل جمهوره وعائلته وصناع الفيلم وكل طاقم عمل شركة مارفل على مجهودهم الكبير فى المشاركة بهذا الفيلم الأخير.

وأشارت التقارير |لى أن الفيلم الجديد من سلسلة مارفل، حصد ما يقارب الـ 100 مليون دولار فى افتتاحية الفيلم فى الصين، بينما يعرض اليوم فى جميع انحاء العالم بشكل رسمي.

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ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ 6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصيراﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.

واستطاع الجزء الأخير من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.