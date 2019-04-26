شكرا لقرائتكم خبر عن جيريمى رينر بطل خارق بـ"Avengers" ويخاف من شبل فى الحقيقة ..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول الممثل جيريمى رينر صاحب شخصية كلينت بارتون فى سلسلة أفلام Avengers الشهيرة مقطع فيديو ساخر.

ونشر بارتون مقطع الفيديو له عبر حسابه الشخصى وهو يتخوف من لمس "شبل" نمر ويقف بجواره لإلتقاط بعض الصور التذكارية، مما أثار موجه سخرية كبيرة عبر منصات السوشيال ميديا من النجم العالمى.

ومن المقرر أن يظهر بارتون فى الجزء الجديد من سلسلة الأفلام الذى جاء بعنوان Avengers End Game، الذى يعرض اليوم فى دور العرض العالمية، بعدما حقق ما يقارب الـ 100 مليون دولار فى افتتاحيته فى الصين.

Advertisements

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.



