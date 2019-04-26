شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كريس هيمسوورث فى تريلر جديد لفيلم Men in Black: International والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والكوميديا "Men in Black: International"، المقرر طرحه 14 يونيو المقبل فى الولايات المتحدة الأمريكية، عن التريلر الرسمى الجديد للعمل.

الفيلم من بطولة كريس هيمسوورث، تيسا تومبسون، ليام نيسون، ريبيكا فيرجسون، إيما طومسون، رافع سبال، دافينا سيتارام، ناصر جاما، والفيلم من إخراج إف جاري جراي، ومن تأليف لويل كانينجهام، مات هولواى، الفن ماركوم.

ويدور الفيلم الجديد حول حماية الأرض من المخلوقات الغريبة التى تحاول السيطرة على الكون، وفى هذه المغامرة الجديدة يواجه هؤلاء الرجال أكبر تهديدا لها حتى الآن.