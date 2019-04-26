وجهت الفنانة هيدي كرم، رسالة إلي صديقها الإعلامي شريف مدكور بعد الإعلان عن إصابته بورم في القولون، عبرت فيها عن حبها له وتمنت له الشفاء، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
كتبت هيدي عبر حسابها: "ألف سلامة عليك يا حبيبي.. يا عشرة الطفولة و أحلى سنين العمر.. ياشعلة الطاقه و التفاؤل.. ربنا إن شاء الله هايكتبلك الشفا.. و ها تكون مصدر إلهام لكل اللي بيعاني من المرض ده".
وتابعت: "إنت تستاهل كل خير و زي ما كنت طول عمرك مثال للإرادة و النجاح و قدرت تحفر مكانك وسط أهم الإعلاميين و
جدير بالذكر أن آخر أعمال شريف مدكور برنامج "شارع شريف" الذى يقدمه حاليًا على شاشة قناة الحياة، ويقدم أيضًا برنامج بعنوان "كلام خفيف" على إذاعة نجوم إف إم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلانه عن مرضه.. هيدي كرم توجه رسالة لشريف مدكور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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