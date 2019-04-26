بعد إعلانه عن مرضه.. هيدي كرم توجه رسالة لشريف مدكور

وجهت الفنانة هيدي كرم، رسالة إلي صديقها الإعلامي شريف مدكور بعد الإعلان عن إصابته بورم في القولون، عبرت فيها عن حبها له وتمنت له الشفاء، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

كتبت هيدي عبر حسابها: "ألف سلامة عليك يا حبيبي.. يا عشرة الطفولة و أحلى سنين العمر.. يا

شعلة الطاقه و التفاؤل.. ربنا إن شاء الله هايكتبلك الشفا.. و ها تكون مصدر إلهام لكل اللي بيعاني من المرض ده".وتابعت: "إنت تستاهل كل خير و زي ما كنت طول عمرك مثال للإرادة و النجاح و قدرت تحفر مكانك وسط أهم الإعلاميين وأكثرهم اختلافاً هاتقدر بنفس الإراده و القوة دي إنك تنتصر على المرض وتدونه في صفحة انتصاراتك جنب معارك كتير كسبتها بالإرادة و الأمل و الإيمان و الحب.. كلنا بنحبك.. و كل اللي عرفك عن قرب ما يقدرش غير إنه يحبك و يحترمك".

جدير بالذكر أن آخر أعمال شريف مدكور برنامج "شارع شريف" الذى يقدمه حاليًا على شاشة قناة الحياة، ويقدم أيضًا برنامج بعنوان "كلام خفيف" على إذاعة نجوم إف إم.