أنباء عن تعرض عادل إمام لأزمة صحية مفاجئة.. ومصدر مُقرَّب من الفنان يردّ!

كتب امير فتحي في الجمعة 26 أبريل 2019 12:55 مساءً - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تعرض الفنان المصري، عادل إمام، لأزمة صحية مفاجئة، الفترة الحالية.

وفي هذا الصدد، نفى مصدر مُقرَّب من الفنان المصري عادل إمام، صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أنه بخير وصحة جيدة. وكان عادل إمام قد خرج من الماراثون الرمضاني القادم بعد أن انتهى من تصوير جزء من مسلسله الجديد “فلانتينو”.