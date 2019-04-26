بالفيديو.. بعد خلعها الحجاب والاستعانة بـ أم بديلة للإنجاب.. سمية إبراهيم لمنتقديها: طز، وأكبر طز للمجتمع

كتب امير فتحي في الجمعة 26 أبريل 2019 12:55 مساءً - عقب ظهورها في حلقة من برنامج “The Plane” الذي يقدمه الاعلامي صالح الراشد على قناة atv، وتصريحاتها عن خلعها الحجاب وترحيبها بالاستعانة بـ أم بديلة للإنجاب بدلا عنها، تعرضت الدكتورة السعودية سمية إبراهيم الناصر لإنتقادات لاذعة على مواقع التواصل الإجتماعي.

من جانبها ردت الدكتورة سمية على منتقديها قائلة: طز، وأكبر طز في حياتي للمجتمع، فالكل ينتقد معتقداتي وأصبحت مضروبة، وما أنا مؤمنة بالله، ولذلك أضحك، وكل مايصدق هذا الكلام ما يلزمني، وطز في كل من ظهر في السوشيال ميديا وانتقدني.

وكانت سمية إبراهيم الناصر، وهي سعودية حاصلة على دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن، كشفت عن خلعها الحجاب وأنها لم تعد تعتبر أنه فرض بعد تغير قناعاتها.

وأضافت في تصريحاتها المثيرة للجدل: بأنها تتفق مع مبدأ أن تحمل امرأة مكان أخرى وذلك بوضع البويضة، في جسد امرأة أخرى تكمل المهمة بالحمل والولادة.

وقالت الناصر، إنها تحتفظ ببويضاتها لفعل ذلك في المستقبل، قائلة: ” مو شرط إني أولد ممكن أحد ينجب لي ” .