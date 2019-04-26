كتب امير فتحي في الجمعة 26 أبريل 2019 12:55 مساءً - عقب ظهورها في حلقة من برنامج “The Plane” الذي يقدمه الاعلامي صالح الراشد على قناة atv، وتصريحاتها عن خلعها الحجاب وترحيبها بالاستعانة بـ أم بديلة للإنجاب بدلا عنها، تعرضت الدكتورة السعودية سمية إبراهيم الناصر لإنتقادات لاذعة على مواقع التواصل الإجتماعي.
من جانبها ردت الدكتورة سمية على منتقديها قائلة: طز، وأكبر طز في حياتي للمجتمع، فالكل ينتقد معتقداتي وأصبحت مضروبة، وما أنا مؤمنة بالله، ولذلك أضحك، وكل مايصدق هذا الكلام ما يلزمني، وطز في كل من ظهر في السوشيال ميديا وانتقدني.
وكانت سمية إبراهيم الناصر، وهي سعودية حاصلة على دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن، كشفت عن خلعها الحجاب وأنها لم تعد تعتبر أنه فرض بعد تغير قناعاتها.
وأضافت في تصريحاتها المثيرة للجدل: بأنها تتفق مع مبدأ أن تحمل امرأة مكان أخرى وذلك بوضع البويضة، في جسد امرأة أخرى تكمل المهمة بالحمل والولادة.
وقالت الناصر، إنها تحتفظ ببويضاتها لفعل ذلك في المستقبل، قائلة: ” مو شرط إني أولد ممكن أحد ينجب لي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. بعد خلعها الحجاب والاستعانة بـ أم بديلة للإنجاب.. سمية إبراهيم لمنتقديها: طز، وأكبر طز للمجتمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.