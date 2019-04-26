كتب امير فتحي في الجمعة 26 أبريل 2019 12:55 مساءً - نشرت الفنانة ​إليسا​ اليوم فيديو لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أثناء ممارستها التمارينات الرياضية اليومية للمحافظة على صحتها ورشاقتها. ولفتت الأنظار بوجود كلبتها “ستار” واقفة على بطنها وهي تنظر إلى الحركات التي تقوم بها. وعلّقت إليسا على الفيديو قائلة:”ستار تنظر إلي وأنا أقوم بالتمارينات الرياضية”. وفاجأت الفنانة الإماراتي ​أحلام​ المتابعين بتشجيع إليسا على ممارسة الرياضة وعلّقت على الفيديو قائلة: “برافوووووو اللوستي الجميله ربي يحميك”. وردّت إليسا على أحلام قائلة :”أنا أحبك” لتبادرها أحلام بالقول:”وأناااا”. برافوووووو اللوستي الجميله ربي يحميك

— A7lam أحلام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. أحلام تتغزّل بـ إليسا وتدلّعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.