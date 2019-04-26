لهذا السبب تغيب أمل بوشوشة عن دراما رمضان

Apr 26, 2019
تغيب الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة عن رمضان 2019 وذلك بعدما تواجدت في الشهر الفضيل في عام 2018 بمسلسل حمل عنوان “أبو عمر المصري” المستوحى من رواية للكاتب عز الدين شكري فشير، سيناريو مريم نعوم، إخراج أحمد خالد موسى ومن بطولة أحمد عز.
وعن غيابها، أكدت امل الى أنها صورت مسلسل بعنوان “دولار” الذي يجمعها مع الفنان اللبناني عادل كرم انتاج شركة الصبّاح للاعلام وهي تنتظر عرضه بعد شهر رمضان. وأشارت الى انها احبت ان تقدّم مسلسلاً واحداً وقوياً وعندما يُطرح تبدأ بالتفكير في الأعمال المقبلة.
ورداً على سؤال هل اعتذرت عن باقي الأعمال التي عُرضت عليها لاسباب أخرى؟ لفتت “بوشوشة” الى ان الاعمال التي عُرضت عليها من الجزائر ودبي وسوريا حيث كان من الصعب عليها ان تسافر بسبب طفلتها التي لا زالت صغيرة وتحتاج ان تكون الى جانبها.
مسلسل “دولار” من إخراج سامر البرقاوي وقصّة محمود إدريس، وتأليف وسيناريو وحوار هشام هلال وحيدر الصفّار.
وهو مسلسل من جزأين يحمل الجزء الأول اسم “دولار”، بينما يحمل الثاني اسم “مليون دولار”.
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