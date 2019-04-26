ملحم زين: زوجتي "ولية أمر قلبي" وكانت إحدى معجباتي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّد المطرب اللبنانيّ، ملحم زين، أنّ التّعارف بينه وبين زوجته أخذ وقته، إلا أنّ الحبّ جمعهما من أوّل نظرة. مضيفًا، أنّها كانت إحدى معجباته.

ووصف المطرب اللبنانيّ، في مقابلة تلفزيونية، ببرنامج "حكايات لطيفة"، الذي تقدّمه الفنانة التونسيّة، لطيفة، عبر فضائية "dmc"، زوجته بالواعية المتفهّمة لعلاقاته مع المعجبات حاليًا.

وأكد "ملحم"، أنّه لا يُحبّ إقحام عائلته في حياته الفنيّة، مشيرًا، إلى أنّ زوجته بعيدة كلّ البعد عن الوسط الفنيّ، إضافة إلى أنّها لا تُحبّ التّواجد.

وأوضح، أنّه قدّم لها أغنية، ثم قال: "هي ولية أمر قلبي وتاج راسي"، متابعًا: "آخذ رأيها في كل أعمالي الفنية، لأن لديها أُذن موسيقية".

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ولفت، إلى أنّه يحترم زوجته بشكل دائم، ويستشيرها في كلّ أموره، ويتناقش معها في الأغاني التي تُعرض عليه، مؤكدًا: "القرار الأخير بتاعي أنا".

واستطرد ملحم زين، أنّ والدته كان صوتها جيدًا للغاية، ولكن بسبب وجود 10 أشقّاء في المنزل، اهتمّتْ بتربية أبنائها، وتركتْ الموسيقى.

وأضاف، أنّ والده كان مغنيًا، إلا أنّه لم يحترف الغناء، واقتصر غناؤه على المنزل فقط، ورغم ذلك، كان يرفض احترافه المهنة في البداية، وحثّه على استكمال دراسته بكليّة الحقوق، ولكن في النهاية أصبح فنانًا.