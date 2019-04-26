5 ثنائيات في الدراما العربية تتنافس خلال المارثون الرمضاني

مع اقتراب انطلاق الماراثون الدرامي لرمضان 2019، يتابع المشاهدون الدعاية الإعلانية للمسلسلات، والتي أبرزت وجود ثنائيات مميزة من النجوم والنجمات ومنافسة محمومة واضحة في أدوار مختلفة ومتنوعة، لذلك يكشف التقرير التالي الثنائيات التي تتنافس خلال المسلسلات العربية وأيبقى السؤال "من الثنائي الذي سينجح في إقناع المشاهدين ويكسب تحدي المنافسة الرممضانية؟.

سيرين عبد النور و تيم حسن

بعد ثنائية استمرّت سنوات بين الممثل السوري تيم حسن، والممثلة اللبنانية نادين نجيم، ينتظر مشاهدو مسلسل "الهيبة" ثنائيّة جديدة بين تيم والممثلة سيرين عبد النور، التي ستلعب بطولة الموسم الثالث من المسلسل الذي سيحمل اسم "الهيبة-الحصاد".

صنّاع المسلسل يعوّلون كثيراً على ثنائيّة سيرين وتيم لتقديم موسم جديد بعيداً عن أجواء "الهيبة" التي استهلكت في جزئين، وبات ضرورياً إدخال عناصر جديدة لاستثمار نجاح المسلسل دون الوقوع في فخ التكرار.

سيرين وتيم ظهرا في برومو أغنية "أزمة ثقة" التي أدّاها المطرب ناصيف زيتون، وظهر الانسجام واضحاً بين النجمين اللذين يلعبا دورهما في قصّة حب ينتظرها جمهورهما بشغف.



نادين نجيم و قصي خولي... و معتصم نهار

ثلاثية ضمن مسلسل "خمسة ونص" تجمع نادين العالقة بين قصي ومعتصم، أحدهما زوجها والآخر مرافقها الخاص، في قصّة حب شائكة، قد تحسم أي ثنائيّة ستنجح أكثر نادين وقصي؟ أم نادين ومعتصم؟

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خياط يؤكّد أنه سيقدّم مفاجأة في رمضان 2019

سبق لنادين أن خاضت تجربة البطولة الثلاثية في مسلسل "لو" مع عابد فهد ويوسف الخال، وعادت وخاضت التجربة نفسها مع يوسف وتيم حسن في "تشيللو"، لتعود وتستقر على ثنائية مع تيم استمرّت سنوات، قبل أن تلعب العام الماضي دور البطولة في مسلسل "طريق" مع عابد فهد في استعادة لثنائيّة "لو".

أما معتصم فبرز في الأسابيع الأخيرة بثنائية ناجحة مع فاليري أبو شقرا في مسلسل "ما فيي" بينما ابتعد قصي الخولي عن الدراما المشتركة بعد تجربته مع مسلسل "جريمة شغف".

عابد فهد و ستيفاني صليبا

"دقيقة صمت" عنوان المسلسل الذي سيجمع النجم عابد فهد بالممثلة الشابة ستيفاني صليبا في رمضان المقبل.

حتى الآن لم تتسرّب الكثير من التفاصيل حول قصّة المسلسل، إلا أنّ الإطار العام يدور حول قصّة حب في ظروفٍ صعبة وخطيرة بين "سمارة" (ستيفاني صليبا) وهي فتاة تقوم بتزوير جوازات السفر، والسجين الهارب من حكم الإعدام عابد فهد.

عابد الذي حقّق نجاحاً كبيراً بدور جابر سلطان في مسلسل "طريق" العام الماضي، وستيفاني صليبا التي حقّقت نجاحاً في مسلسل "كارما" الذي عرض قبل أشهر، أمام تحدّي المنافسة المحمومة.

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باسل خياط و دانييلا رحمة

بعد نجاحهما في مسلسل "تانغو" في رمضان 2018، يلتقي هذا العام الممثل السوري باسل خياط بالممثلة اللبنانية دانييلا رحمة في مسلسل "الكاتب"، الذي سيعرض على شبكة "نتفليكس" بالإضافة إلى عرضه عبر أكثر من قناة عربية.

المسلسل لم يرشح الكثير من تفاصيله بعد، إلا أنّ المؤكّد أنّه يدور في إطار بوليسي شيّق وقصّة حب، في استعادة لأجواء "تانغو" الذي بدأ بجريمة قتل طابعها عاطفي، وتخفي وراءها الكثير من الغموض.

ماغي بو غصن وأحمد فهمي

هذا العام، تجتمع الممثلة ماغي بو غصن في مسلسل "بروفا" بالممثل المصري أحمد فهمي، في مدرسة تضمّ طلاباً لكلّ منهم مشكلة، ولدى ماغي وأحمد ربّما الحلول.

وعلى هامش مشاكل الطلاب، قصّة مميّزة ستدور بين ماغي المدرّسة وأحمد المدير، في ثنائية هي الأولى من نوعها التي تجمع ماغي بممثّل مصري.

أحمد يخوض تجربة ثانية في الدراما المشتركة بعد مسلسل "سمرا " مع نادين نجيم، وماغي التي قدّمت العام الماضي مسلسل "جوليا" مع قيس الشيخ نجيب، بانتظارهما تحدٍ كبير، إذ أنّ خوض منافسة دراميّة بمسلسل معظم أبطاله مراهقون يخوضون تجربة التمثيل للمرّة الأولى ليس سهلاً، فهل يكسبان التحدّي؟.

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