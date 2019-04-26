شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. برومو مى عز الدين فى "البرنسيسة بيسة" يتخطى المليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطى البرومو الأولى لمسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة النجمة مى عز الدين مليون مشاهدة، وذلك عقب طرحه على قناة "الحياة"، بأيام قليلة، حيث من المقرر عرضه خلال الشهر الكريم حصرياً على "الحياة".

وكانت مى عز الدين كشفت عن مفاجآتها فى "البرنسيسة بيسة" من خلال أكثر من شخصية، حيث طرحت عبر صفاحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى أفيش "سيكسة"، ثم تبعه بعد ذلك أفيش "بيسة"، وأفيش ثالث وهى تحمل الطبلة.

مسلسل "البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وايمان السيد وعدد آخر من النجوم.