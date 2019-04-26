الارشيف / فن ومشاهير

شاهدوا سيدة تحاول خطف طفلة من والدتها في محل ملابس بالسعودية

0 نشر
نوارة 0 تبليغ

Advertisements

كتب امير فتحي في الجمعة 26 أبريل 2019 11:52 صباحاً - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر محاولة سيدة منقبة خطف طفلة صغيرة في غفلة من والدتها.

ويظهر في المقطع، الذي أفاد ناشطون بأنه في ، ولا يمكن التحقق من صحة ما ورد فيه، سيدة في أحد محلات الملابس وقد سحبت تدريجيًا طفلة من قرب والدتها.
وحاولت السيدة تلك، كما بدا في المقطع، إبعاد الطفلة عن والدتها التي كانت منشغلة على ما يبدو بالتبضع، وعمدت إلى محاولة إخفائها بين الملابس، قبل أن تنتبه لها والدتها وتفر هاربة من المحل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا سيدة تحاول خطف طفلة من والدتها في محل ملابس بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا