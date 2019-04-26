شاهدوا سيدة تحاول خطف طفلة من والدتها في محل ملابس بالسعودية

كتب امير فتحي في الجمعة 26 أبريل 2019 11:52 صباحاً - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر محاولة سيدة منقبة خطف طفلة صغيرة في غفلة من والدتها.
ويظهر في المقطع، الذي أفاد ناشطون بأنه في السعودية، ولا يمكن التحقق من صحة ما ورد فيه، سيدة في أحد محلات الملابس وقد سحبت تدريجيًا طفلة من قرب والدتها.
وحاولت السيدة تلك، كما بدا في المقطع، إبعاد الطفلة عن والدتها التي كانت منشغلة على ما يبدو بالتبضع، وعمدت إلى محاولة إخفائها بين الملابس، قبل أن تنتبه لها والدتها وتفر هاربة من المحل.
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