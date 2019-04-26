كتب امير فتحي في الجمعة 26 أبريل 2019 11:52 صباحاً - تحظى بعض الصور بانتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب منطقية عادة كجمال اللقطة أو ندرتها أو مفارقة ما فيها، لكن كل ذلك لا ينطبق على صورة جديدة يتم تداولها حاليا بكثرة عبر الإنترنت.
ونشر أحد مستخدمي تويتر عبر الحساب @melip0ne، صورة غريبة مع سؤال يتحدى مشاهديها في قدرتهم على تسمية شيء واحد فقط في الصورة.
وحقق هذا التحدي رواجا كبيرا عبر تويتر، والسبب ربما أن مكونات الصورة تبدو للوهلة الأولى واضحة، لكن عند التدقيق فيها يصعب تحديد ماهية أي شيء فيها.
وحققت الصورة خلال ساعات أكثر من ألفي تعليق يحاول أصحابها تفسير ما يرونه في الصورة، مع بعض العبارات الغاضبة حول تلك اللقطة العجيبة.
وتمت إعادة تغريد الصورة التي نشرت يوم الثلاثاء، أكثر من 20 ألف مرة، مع 51 ألف علامة إعجاب، في مسعى من المتابعين لحل اللغز.
والآن وبعد كل الصداع الذي سببته الصورة، هل يمكن لأحدكم التعرف على شيء واحد من محتوياتها؟
كانت هذه تفاصيل خبر صورة غريبة تثير الجنون على تويتر.. والكل عاجز عن حل اللغز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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