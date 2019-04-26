شاهدوا قصر كيم كارداشيان وكاني ويست الجديد

كتب امير فتحي في الجمعة 26 أبريل 2019 11:52 صباحاً - اكتمل بناء قصر نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ و​كاني ويست​ في هوليوود، بعد عملية بناء طويلة استغرقت لمدّة 5 سنوات في مدينة هيدين هيلز في كاليفورنيا وبلغت تكلفته 15 مليون جنيه إسترليني.

وانتقلت كيم وأسرتها إلى القصر الفخم عام 2017، بينما كانت لا تزال أعمال البناء مستمرة، وفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

ويتميز المنزل بملعب ضخم لكرة سلة وحوض كبير للسباحة استغرق حفره عامين.

وأُضيف مؤخرًا المبنى المجاور للمسبح، والذي يضم سينما واستوديو تسجيل، بالإضافة إلى صالون تصفيف الشعر ومكان للمساج.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز قصرهما الذي اشترياه سابقا من المغنية الأميركية “ليزا ماري بريسلي”، باحتوائه على 8 غرف نوم و10 حمامات.

وتجدر الإشارة إلى أن كيم وكاني اشتريا أيضًا المنزل المجاور لقصرهما، وذلك لضمان حصولهما على خصوصية كافية لعائلتهما الشهيرة.

وقالت كيم إن كاني (41 عامًا) يتميز بحس فني مميز فيما يتعلق بتصميم المنزل وديكوره الداخلي، كما كشفت أنهما استلهما تصميم المنزل من المصمم البلجيكي “أكسل فيرفوردت”.

وتحدثت كيم عن حبها لكاني وقالت: “علمت أنه هو الرجل المنشود عندما حضرت عرض أزيائه في باريس، فقد علمني أن أكون واثقة للغاية، كما أنني علمته الادخار”.

يُذكر أن كيم وكاني لديهما 3 أبناء، نورث (5 سنوات)، وسانت (3 سنوات)، وشيكاغو (عام واحد)، كما أنهما سينجبان طفلًا آخر عن طريق أم بديلة.

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