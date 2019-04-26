رزان مغربي تنشر صورتها بالبكيني!

كتب امير فتحي في الجمعة 26 أبريل 2019 11:52 صباحاً - أعادت الفنانة اللبنانية رزان مغربي نشر صورتها بالبيكني على غلاف مجلة Lounge والتي تسببت في حالة من الجدل. وشاركت رزان جمهورها بصورتها على غلاف مجلة Lounge الصادرة باللغة الانجليزية، والتي ظهرت خلالها وهي ترتدي البيكيني داخل حمام السباحة، وهي تعود لعدد سابق تم إصداره خلال العام الماضي. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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