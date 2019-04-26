“غزل” متبادل بين شمس الأغنية والسوبرستار

نشرت شمس الاغنية اللبنانية نجوى كرم، على حسابها عبر موقع تويتر، فيديو من أجواء الإفتتاح الذي أقامه متجر “عود ميلانو” في وسط بيروت، إحتفالا بإصدار عطر نجوى كرم.

آلاف المتابعين قاموا بتهنئة نجوى كرم على هذه الخطوة، متمنين لها دوام النجاح في اعمالها على كافة الاصعدة، معبرين بالتالي عن حبهم الكبير لها.

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ومن بين هؤلاء، كان لافتا تعليق السوبر ستار راغب علامة، الذي اعاد نشر تغريدة نجوى، وبارك لها على اطلاقها عطرها الجديد، فقال: “أنا متأكد أنه جميل ومميز مثلك”، متمنياً لها التوفيق في كافة اعمالها المقبلة.

من جهتها، لم تتأخر نجوى بالرد، حيث توجهت لعلامة بالقول: “هيدا الشي القليل من اللي بتملكو يا سوبرستار”.

مبادرة السوبرستار تجاه شمس الأغنية أسعدت جمهورهما حيث انهالت من جديد التعليقات المميزة تجاههما خاصة انهما يملكان أخلاقاً مميزة وسيرة فنية لا غبار عليها كما انهما حملا بلدهما لبنان في قلبهما الى كل العالم ورفعا اسمه في أهم المحافل برقيهما.