نادين ن. نجيم تتعرض لتشويش ممنهج.. وهكذا ردّت

بعدما نشرت النجمة نادين ن. نجيم على حسابها عبر موقع انستغرام، بعض الصور الرومنسية لها برفقة الممثل السوري قصي خولي في كواليس تصوير مسلسل “خمسة ونص” الذي سيخوض السباق الرمضاني بعد أيام قليلة حيث ارفقت الصور بالتعليق التالي: “ما ضروري احكي، الصورة بتحكي” مع الاشارة الى اسميهما في المسلسل اذ تابعت قائلة: “غمار وبيان”.

تعرضت نادين لهجوم ممنهج على مواقع التواصل من خلال حسابات وهمية تقوم بالتعليق على صورها مع قصي بطريقة مسيئة، ما دفع نادين الى الغاء خاصية التعليق على هذا “البوست” بالتحديد.

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وعلى ما يبدو أنّ المتضررين أو المتضررات من نجاح نادين كُثر لذا تقوم بعض الحسابات الوهمية بالتشويش على هذا النجاح بهذا الأسلوب الرخيص قبل أيام من انطلاق مسلسل “خمسة ونص” على شاشة MTV وعدة شاشات عربية وهذا ليس بجديد على نجمة الدراما الاولى سيما انها الاكثر متابعة خلال الشهر الفضيل.

وترد نادين بطريقة غير مباشرة على كل التشويش من خلال عدم اكتراثها للموضوع واستكمال تصوير مشاهدها في المسلسل وهو من تأليف ايمان السعيد، وإخراج فيليب اسمر، ويشارك في بطولته الى جانب نادين وقصي، نخبة من نجوم التمثيل بين لبنان وسوريا ابرزهم معتصم النهار ورفيق علي احمد ورولا حمادة وغيرهم. انتاج شركة الصبّاح للاعلام.

اما شارة المسلسل ستكون لبنانية بصوت النجمة شيرين عبد الوهاب بعنوان “يا بتفكر يا بتحس” وهي من كلمات علي المولى، الحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد.