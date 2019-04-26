صورة سيلفي لاثنتين من الغوريلا تجتاح مواقع التواصل

مقالات مختارة: انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة على طريقة “سيلفي” لاثنتين من الغوريلا الجبلية مع حارسهما في جمهورية الكونجو الديمقراطية.

وبحسب “رويترز” فإن الصورة تعرض الشقيقتين اليتيمتين “نداكازي” و”نديزي” وهما تقفان كالبشر أمام الكاميرا في متنزه فيرونجا الوطني.

وكانت الصورة نشرت على حسابي المتنزه في فايسبوك وانستغرام قبل أيام.

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وقال الحارس ماتيو شامافو الذي يعمل في مركز لرعاية الغوريلا الجبلية داخل المتنزه إنه كان يسير معهما حين وجد فرصة لالتقاط الصورة.

وقال في مقابلة ”تركناهما بحريتهما. وبدا عليهما الاهتمام بما يحدث. وقفتا وحينها أخذت هاتفي لأنني لم أرغب أن أفوت هذه اللقطة الاستثنائية“.

وأضاف ”عندما شاهداني أخرج هاتفي تركتا ما تقومان به ورصدتا الكاميرا وراقبتا“.

وتعيش نداكازي ونديزي في المركز بعد إنقاذهما في عام 2007 عندما كانتا رضيعتين.

والمتنزه الواقع وسط جبال بركانية بوسط القارة الأفريقية موطن أكثر من نصف إجمالي عدد الغوريلا الجبلية وهي سلالة مهددة بالانقراض بسبب الصيد غير القانوني والجماعات المسلحة.