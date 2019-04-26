Apr 26, 2019
مقالات مختارة: انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة على طريقة “سيلفي” لاثنتين من الغوريلا الجبلية مع حارسهما في جمهورية الكونجو الديمقراطية.
وبحسب “رويترز” فإن الصورة تعرض الشقيقتين اليتيمتين “نداكازي” و”نديزي” وهما تقفان كالبشر أمام الكاميرا في متنزه فيرونجا الوطني.
وكانت الصورة نشرت على حسابي المتنزه في فايسبوك وانستغرام قبل أيام.
وقال الحارس ماتيو شامافو الذي يعمل في مركز لرعاية الغوريلا الجبلية داخل المتنزه إنه كان يسير معهما حين وجد فرصة لالتقاط الصورة.
وقال في مقابلة ”تركناهما بحريتهما. وبدا عليهما الاهتمام بما يحدث. وقفتا وحينها أخذت هاتفي لأنني لم أرغب أن أفوت هذه اللقطة الاستثنائية“.
وأضاف ”عندما شاهداني أخرج هاتفي تركتا ما تقومان به ورصدتا الكاميرا وراقبتا“.
وتعيش نداكازي ونديزي في المركز بعد إنقاذهما في عام 2007 عندما كانتا رضيعتين.
والمتنزه الواقع وسط جبال بركانية بوسط القارة الأفريقية موطن أكثر من نصف إجمالي عدد الغوريلا الجبلية وهي سلالة مهددة بالانقراض بسبب الصيد غير القانوني والجماعات المسلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة سيلفي لاثنتين من الغوريلا تجتاح مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.