أفلام جيمس بوند تُفجّرُ مُفاجأة جديدة.. ما علاقة رامي مالك؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - للمرّة الأولى، تكشف صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، النّقاب عن بعض تفاصيل فيلم "بوند 25"، المُنتظر عرضه في 2020.

فجّر القائمون على العمل، مفاجأة لعاشقي سلسلة جيمس بوند، بالكشف عن العديد من تفاصيل الجزء الجديد المنتظر، والذي سيشارك فيه الممثل الأمريكيّ، ذو الأصول المصريّة، بدور شرير، وعدو لجيمس بوند.

وكما هو متوقّع، سيشارك "دانييل كريج" بدوره كجيمس بوند، ويبدو أنّ الجزء الجديد، سيكون محمومًا بالأحداث، حيث قال رامي مالك، في رسالة فيديو لفريق الفيلم، توعّد فيها بوند: "سوف أحرص ألّا تكون رحلة بوند سهلة، وهي الرحلة الـ 25 له، أتوق إلى رؤيتكم جميعًا".

وفي لقاء للصحيفة، مع "كاري فوكوناجا"، مخرج "بوند 25"، تمّ الكشف عن عدّة ممثّلين، سينضمّون إلى طاقم الفيلم، وهم "دالي بن صالح"، "لاشانا لينتش"، "آنا دي أرماس"، بالإضافة إلى "ديفيد دانسيك"، و"بيلي ماغنوسن".

هذا، وتُعدّ الممثّلة الكوبيّة، آنا دي أرماس، (30 عامًا)، أحدث من ينضمّ إلى فتيات جيمس بوند. ويُذكر، أنّ ظهورها في فيلم " نوك نوك" مع "كيانو ريفز"، في 2015، كان أوّل عمل شاركتْ فيه في هوليوود، كما أنّها تتعاون مع دانييل كريج، في فيلم Knives Out المقرّر إصداره في نوفمبر هذا العام.

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بالإضافة إلى ذلك، سيجمع "بوند 25"، بين هؤلاء الممثّلين مرّة أخرى، "رالف فاينس"، و" ليا سيدو"، و"ناعومي هاريس"، و"بن ويشا"، مع "روري كينير"، و"جيفري رايت".

سيتمّ تصوير الفيلم في عدّة أماكن، تتنوّع بين جامايكا، والنرويج، و استديوهات باينوود، بالإضافة إلى عدّة مواقع حول لندن، ومدينة ماتيرا الإيطالّية.

هذا، وأعطتْ المنتجة، "بربارة بروكولي"، لمحة عن أحداث الفيلم، وكشفتْ أنّ الأحداث ستبدأ في جامايكا، ولكن سيكون العميل 007، أو جيمس بوند، خارج الخدمة حينها. ثمّ ستتطوّر الأحداث بعد ذلك، دون أنْ تكشف بربارة عن مزيد من التّفاصيل.

ومن المتوقّع، أن يشكّل فيلم بوند 25 المنتظر، ضجّة كبيرة، ونجاحًا باهرًا، وخاصّة بالنسبة لرامي مالك.