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وفاة عارضةُ الأزياء ستيفاني شيرز عن عمر يناهز ٣٧ عامًا

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توفيتْ عارضة الأزياء الكنديّة، ستيفاني شيرز، عن عمر يناهز ٣٧ عامًا، حيث أعلن زوجها، دميان بيشير، ببالغ الحزن، وفاة زوجته، عبر منشور على إنستغرام.

لم يحدّد زوجها سبب الوفاة، بل كتب: "أصدقائي الأعزاء ببالغ الحزن أعلن بألم لا يمكن تصوّره وفاة زوجتي الحبيبة. سنفتقد حضورها الجميل، وستبقي في قلوبنا للأبد".

وتابع: "نشكر الجميع على صلواتهم، ونطلب بكلّ احترام، تفهّم رغبتنا في الحزن، بخصوصيّة في هذه الأوقات الصّعبة، التي نمرّ بها".

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وعلّق الكثير من الممثلين، أمثال ديان كروغر، وريتشارد، إي جرانت، وأرييل كيبيل على هذا المنشور، وكتبوا له كلمات التّعازي.

يُذكر، أنّ ستيفاني شيرز، ولدتْ في نياجرا في كندا، ولعبت دور البطولة إلي جانب إيفا لونجوريا، بأحد الأفلام، وقد اشتهرتْ عن طريق اشتراكها في المسلسل التلفزيونيّ The Serious عام ٢٠١٥، حيث لعبتْ دور والدة مراهقة مهووسة بالتكنولوجيا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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