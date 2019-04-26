قرار صادم بمنع دخول ميريام فارس للكويت وإلغاء حفلها.. وهذا هو السّبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفاجأتْ الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، من عدم قدرتها دخول الكويت لإحياء حفلها، والذي كان من المقرّر إحياؤه اليوم الجمعة، بمدينة الألعاب "حوَلّي بارك"، حيث تفاجأتْ أثناء توجّهها للكويت، بوجود قرار صادر بمنعها من دخول الكويت.

حاول القائمون على الحفل، بحلّ مشكلة المنع، خصوصًا بعد الإعلانات المكثّفة، التي ضمْتْ اسم المطربة اللبنانية، إلى جانب سلطان العماني، وعبدالسلام الزايد، ولكن جميع تلك المحاولات باءتْ بالفشل.

وعن أسباب المنع، كانت ميريام فارس، قد أقامتْ العام الماضي حفلاً غنائيًا في الكويت، إلى جانب ماجد المهندس، وفهد الكبيسي، ومُنعتْ حينها من الرّقص، والتّمايل أثناء الحفل، من قبل وزارة الإعلام، وهو أمرٌ التزمتْ به ميريام بالفعل.

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لكن حينها، أبدى الكثيرون استياءهم من الصّوت والأداء، وهو ما اقترن بعدم قيامها بالرّقص، ممّا انعكس سلبًا على الحفل، وعلى ميريام.

وتردّد بعد الحفلة، أنّ ميريام فارس أعربتْ عن غضبها بسبب فشل أمسيتها، وكثرة الشّروط التي فُرضتْ عليها، وعدم تفاعل الجمهور معها. كما اعتادتْ في ما مضى، وبعد تلك التّصريحات، التي اعتبرها مسؤولون في الكويت، أنّها مسيئة، والتي اعقبت الحفل، واستمرّت لفترة، صدر قرار المنع من دخولها للكويت.