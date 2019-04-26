نجوم الفن ضحايا ألغام هاني رمزي في رمضان

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: يباشر الفنان هاني رمزي خلال الفترة الحالية وضع اللمسات الأخيرة على برنامجه الجديد "هاني في الألغام" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل. والفكرة الرئيسية التي يقوم عليها المقلب الجديد تتلخص بإيهام الضحايا بأنهم دخلوا الى حقل ألغام.

وسيعرض البرنامج في مصر عبر شاشة قناة الحياة علماً بأن الممثل المصري يعود من خلاله لتقديم برامج المقالب بعد غياب العام الماضي في اعقاب تعرضه لتسريب فكرة المقلب قبل انطلاق تصويره وهو ما جعله يلغي التصوير كاملاً.

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