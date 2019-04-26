الفضائيات تواجه تراجع الإنتاج بعرض أعمال مؤجلة أو معادة

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: لجأت عدد من المحطات الفضائية المصرية إلى مواجهة الركود في الانتاج الدرامي وتراجع اعداد الاعمال التي تم تصويرها للعرض في السباق الرمضاني بالإفراج عن الاعمال الدرامية المؤجل عرضها منذ فترة وبعضها لجأ لإعادة عرض عدد من الاعمال سواء التي عرضت على شاشتها أو التي قدمت على شاشات اخرى في اوقات سابقة.

أبرز هذه الشاشات قناة النهار المصرية التي قررت عرض مسلسل "السهام المارقة" في رمضان للمرة الاولى في مصر، بعد عرضه للمرة الاولى على شاشة قناة ابو ظبي المفتوحة في رمضان الماضي وتدور احداثه حول تنظيم داعش والجماعات الارهابية.



وتعرض قناة النهار مسلسل "أمير الليل" الذي عرض قبل عامين على شاشتها ايضا وهو العمل الذي قام ببطولته الفنان اللبناني رامي عياش حيث بدأت اذاعة التنويهات الدعائية الخاصة بالعمل.

وأعلنت الفنانة وفاء عامر ان قناة صدى البلد ستعرض مسلسل "السر" في رمضان وهو العمل الذي تم الانتهاء من تصويره العام الماضي، ولم يعرض، وينتمي للدراما الطويلة فيما يشارك ببطولته كل من حسين فهمي، مايا نصري، ونضال الشافعي.



وأفرجت قناة mbc مصر عن مسلسل "شقة فيصل" والذي تم الانتهاء من تصويره قبل نحو 3 سنوات ولم يتم عرضه، علماً بأن بطل العمل كريم محمود عبد العزيز يشارك في بطولة مسلسل "هوجان" مع الفنان محمد إمام.