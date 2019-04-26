ريهام حجاج تنفي إقامة حفل زفاف 

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: بعد الجدل والاخبار التي صاحبت نشر صور من الاحتفال الذي اقامته الفنانة ريهام حجاج وزوجها رجل الاعمال محمد حلاوة بمشاركة عدد من نجوم الفن في احد الفنادق، حرصت الممثلة الشابة على التأكيد بأن الحفل لم يكن احتفالاً بالزواج الذي جرى سراً العام الماضي واعلن عنه قبل عدة شهور.

وكتبت حجاج عبر حسابها على انستغرام تقول "علي فكرة كل الاخبار اللي بتقول ان حفلة امبارح حفلة جواز دي اخبار كدب..دي حفلة عادية بدون مناسبة"، فيما اكتفت بنشر صورة اطلالتها فقط برفقة التعليق دون ان تنشر أي صور من الحفلة التي حضرها عدد كبير من الفنانين منهم يسرا والهام شاهين.

وكانت ريهام قد اعلنت في وقت سابق انها ستقيم احتفالاً بالزواج فور الانتهاء من مسلسل كارمن وذلك رداً على تعليق احد متابعيها الذي سألها عن موعد الزفاف فور اعلان خبر الزواج.

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