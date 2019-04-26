اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: طرحت الفنانة هايدي موسى اغنيتها الجديدة "أنا اتعودت" مساء أمس عبر يوتيوب تمهيداً لطرح العمل المصور تزامناً مع عيد الفطر.

الاغنية الجديدة من كلمات نادر عبد الله والحان حسين محمود وتوزيع طارق عبد الجابر، وقامت بتسجيلها مؤخراً في القاهرة.

على صعيد آخر انتهت المغنية الشابة من تسجيل حلقة خاصة في برنامج "كلام ستات" ستعرض ضمن احتفالات اعياد الربيع يوم الاثنين المقبل حيث قدمت خلال الحلقة مجموعة من الاغاني المتميزة منها اغاني تراثية لأم كلثوم وسعاد حسني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هايدي موسى تطرح "أنا اتعودت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.