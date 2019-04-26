فايزة يحياوي تتحدث عن أهم المحطات في حياتها الفنية

بدأت الفنانة فايزة يحياوي، حياتها الفنية التي استمرت على مدار نحو ربع قرن من الزمان، برحلة بدأت من عمر الـ13 عامًا، حيث انطلقت من المسرح ثم التليفزيون لتنتقل بعد ذلك إلى السينما.

وعن بداياتها الفنية قالت يحياوي: البداية كانت بالمسرح المدرسي من عمر 13 عامًا بمدينة وجدة، التي كانت تعتبر في ذلك الوقت عاصمة الثقافة العربية، بآواخر السبعينات، وفِي المدينة تتلمذت أمام مخرجين كبار، كان من بينهم العملاق دخيسي، وكانت أول بطولة مسرحية في عمر 17 عامًا وكان اسمها "عيد ميلاد سلمى" وتناولت ظروف تمرد الشباب على التقاليد المتوارثة، ومن خلال تلك المسرحية التي قدمت باللغة العربية الفصحى عرفني الجمهور بمدينتي.

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وأضافت "من أجل تلك المسرحية تركت مدينتي وذهبت إلى الرباط، وأيضا حتى أبحث عن الفرصة الأكبر، وأكون بجانب كبار المخرجين والمؤلفين، ولم أنتظر إنهاء تعليمي الجامعي، فقد ذهبت للرباط وأنا في الصف الثاني الجامعي، وحتي أتدبر أموري، عملت مدرسة لأوفر مصروفي، كما درست دبلومة مضيفة الطيران ونجحت فيها لأصبح مدرسة فيها بعد ذلك، واستمرت الأمور على هذا النحو حتى جاء عملي بإدارة مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف في بداية عمر العشرين، ومن خلال مشاركتي في فعالياته كمنظمة، تعرفت على الكثير من المخرجين لتبدأ انطلاقتي الفعلية.

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