شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم Unplanned تصل إلى 18 مليون دولار منذ طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم بسيط شهدته إيرادات فيلم الدراما "Unplanned" الذى طرح يوم 29 مارس الماضى، حيث وصلت إلى 18 مليون دولار أمريكى، فى الولايات المتحدة فقط، مما يعنى أنه زادت إيرادات الفيلم بنحو 11 مليون دولار فى 3 أسابيع.

فيلم "Unplanned" من بطولة اشلى براتشر، بروكس ريان، روبيا سكوت، جاريد لوتز، إيما إيلى روبرتس، روبن دى ماركو، روبرت توماسون، تينا تونر، سارة هرنانديز، مورا كورسينى ، ومن إخراج وتأليف تشاك كونزيلمان، وكارى سليمان.

ويدور الفيلم حول واحدة من أصغر الطبيبات المتخصصات فى طب النساء والتوليد، حيث شاركت فى أكثر من 22 ألف عملية إجهاض ونصحت عددًا لا يحصى من النساء بشأن خياراتهن الإنجابية، وأدى شغفها المحيط بحق المرأة فى الاختيار إلى أن تصبح ناطقة باسم منظمة الأبوة التخطيطية، وتقاتل من أجل تشريع القضية التى كانت تؤمن بها بشدة، إلى أن يأتى يوم ترى فيه شيئا يغير كل حياتها.