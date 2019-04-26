فارون دهاوان يكمل عامه الـ32 ..وهذه أبرز معايدات نجوم بوليوود له

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 أبريل 2019 10:34 صباحاً - احتفل نجم فيلم "Kalank" فارون داوان Varun Dhawan أمس 24 نيسان/أبريل بعامه الـ32، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأجمل عبارات المعايدة والأمنيات له، من أصدقاءه نجوم بوليوود، مثل عليا بهات Alia Bhatt، وشرادا كابور Shraddha Kapoor، وكريتي سانون Kriti Sanon وغيرهنّ.



بدورها غردت النجمة شرادا كابور على تويتر لمناسبة ذكرى ميلاد صديقها والراقص المفضل لديها فارون، ونشرت صورة معلقة عليها بالقول: "كل عام وأنت بخير أيها الراقص المفضل، أنت صديق رائع، وممثل وفنان مبدع، كما أنك إنسان جيد، ودائمًا تنشر الأجواء الإيجابية من حولك، وتجعل الجميع فخورًا بك، أتمنى لك عيد ميلاد جميلًا، مع حبي لك."



النجم Remo D’souza قدّم معايدته لفارون على انستقرام بالقول: "عام سعيد لواحد من ألمع النجوم وأكثرهم مرحًا، إنه مليء بالحياة والفرح والإيجابية أينما وُجد، فارون مع حبي الكبير لك وقبلاتي الحرة، أراك قريبًا إن شاء الله."

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النجمة كريتي سانون غردت لفارون بالقول: "عام سعيد لواحد من ألطف النجوم الذين قابلتهم في حياتي، أتمنى لك يومًا مميزًا في ميلادك، وأن تبقى ذلك الشخص الإيجابي المتميّز كما عودتنا."



كاترينا كيف Katrina Kaif كتبت على انستقرام: "كل عام وأنت بخير عزيزي، إبقى كما أنت دائمًا المرِح والمجنون، والعالم كلّه ملكك."



سونام كابور Sonam Kapoor غردت على تويتر بالقول: "كل عام وأنت بخير فارون، أتمنى أن تبقى ذلك الشخص الإيجابي والقريب من القلوب، وأن تحتفل بيومك المميز."

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النجمة عليا بهات كتبت أطيب الأمنيات لشريكها في فيلم "Kalank" بالقول: "كل عام وأنت بخير شريكي وصديقي، أتمنى لك عامًا مميزًا من المرح والفرح والسعادة."



النجم أرجون كابور Arjun Kapoor قدّم معايدته لصديقه فارون، من خلال نشره صورة برفقته على حسابه الخاص في انستقرام، معلقًا عليها بالقول: "إلى أخي الذي لم تلده أمي، إلى صديقي الذي يرفض دائمًا أن يتقدم في العمر، فارون أتمنى لك عامًا سعيدًا وسنة مميزة في يوم ميلادك."