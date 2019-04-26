بالفيديو: مَن أراد ضرب مذيعة كلام نواعم في الكواليس ومنعه المصورون؟ إليكم التفاصيل

كشفت الفاشينيستا الكويتية فينيسا ما حدث في كواليس حلقتها الشهيرة من برنامج “كلام نواعم” الذي يعرض على شاشة قناة MBC.

وأشارت إلى ذلك في حديث إلى برنامج “الفيصل” على شاشة Iwish TV الإلكترونية.

وجاء هذا رداً على سؤال طرحه عليها المذيع، وذكر أنه حصل على معلومات حول ما حدث في كواليس تلك الحلقة، لافتاً إلى أنه علم أن الفاشينيستا كانت تشعر بانفعال شديد وأنّ المصورين تدخلوا لمنعها من ضرب المذيعة.

ولم تنف فينيسيا ذلك مشيرة إلى أن ما حصل معها قلة أدب وأن الاستقبال كان سيئاً جداً وأدى إلى ارتفاع مستوى الغضب لديها بشكل كبير.

ويشار إلى أن ضجة كبيرة أثيرت مؤخراً حول علاقة تجمع المذيع والفاشينيستا بحسب ما كشفته الإعلامية الكويتية حليمة بولند في فيديو تناقله عدد كبير جداً من المتابعين.

وقال المذيع في مقطع مصور نشره على حسابه على “إنستغرام”. وقال: “مساء الخير. شنو الضجة اللي صايرة والفيديوهات؟ قاعد من النوم أسمع سوالف والحريم مسوية لوية ومواقع التواصل الاجتماعي وإنستغرام والسناب شات. يعني الواحد ما يضحك مايتغشمر ما يمزح. يعني ما كل شي يتقال يتصدق؟ إحنا في النهاية بشر نضحك ونبكي ونسولف ونتغشمر”.

وأضاف: “اللي شفتوا إمبارح ما كان إلا ضحك ومزح وإحنا إخوان وتربطنا علاقات طيبه لا تصدقوا شيء تاني”.