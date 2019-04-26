كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماجد المصري ينتهي من تصوير 50% من "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوشك النجم ماجد المصري من تصوير دوره في مسلسل " زلزال " أمام النجم محمد رمضان المقرر عرضه رمضان المقبل .

وأضاف في تصريحات صحفية، انتهيت من تصوير 60% من أحداث الدور ومن المقرر الانتهاء الفترة المقبلة من المسلسل .

ويناقش مسلسل "زلزال" فترة زلزال 1992، وتدور أحداثه حول رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" ويلقى المشتري مصرعه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، ما يخلق صداما بينه وبين ابن المتوفي، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، فإن والد الفتاة يقف عائقا بينهما.

يذكر أن مسلسل "زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى وأحمد صيام ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.