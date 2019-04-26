شاهدوا سعد لمجرد يخفي عينيه ويغني “شمعة” بطريقة مؤثرة.. والجمهور: “أبدعت”

كتب امير فتحي في الجمعة 26 أبريل 2019 09:53 صباحاً - نشر الفنان ​سعد لمجرد​ مقطع فيديو له وهو يغني اغنية “شمعة” للفنان الراحل كمال مسعودي، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر سعد في الفيديو مرتديا قبعة سوداء اخفى ظلها عينيه، ويغني بإحساس عال وطريقة مؤثرة لمست روح كل من سمعه.



ولاقى الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين الذي اثنوا على اداء سعد، فمنهم من قال: “أبدعت الأغنية كلها احساس و جمال اجمل من يغني شمعة بعد كمال مسعودي و نقدروا نقولو الجزائر كسبت ابن وفنان من بلدنا الثاني المغرب كل التوفيق و ان شاء الله نسمعوا منك اغنية لعقيل”.