هاني رمزي يقدم “هاني في الألغام” في رمضان 2019

كتب امير فتحي في الجمعة 26 أبريل 2019 09:53 صباحاً - أعلنت شبكة قنوات “الحياة” عن تقديم الفنان هاني رمزي، لبرنامج مقالب يحمل اسم “هاني في الألغام”، ومن المقرر عرضه عبر شاشاتها خلال شهر رمضان المقبل.
البرنامج الجديد يتم خلاله استضافة عدد من المشاهير، ومن ثمَّ يبدأ “هاني” مقالبه، حيث يفاجئ الضيوف بلحظات الرعب في جو مليء بالإثارة والتشويق.
الجدير بالذكر أن هاني رمزي سبق وأن تألق في تقديم برامج المقالب خلال السنوات الماضية، واستضاف العديد من المشاهير، سواء فنانين أو إعلاميين وكذلك نجوم الكرة، أبرزها: “هاني هز الجبل”، و”هبوط اضطراري”، و”هاني في الأدغال”.
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