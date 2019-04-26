انت الان تتابع تفاصيل خبر رامي مالك يتحدى جيمس بوند في فيلمه الجديد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 26 أبريل 2019 09:48 صباحاً - كشف منتجون النقاب عن تأدية رامي مالك، حائز جائزة الأوسكار، دور الشرير في الفيلم رقم (25) من سلسلة أفلام الجاسوسية الشهيرة، بينما يقوم الممثل البريطاني دانيال كريج بدور البطولة، وذلك للمرة الخامسة.

وأكد المنتجون، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن الفيلم الجديد سيتم تصويره في مواقع عديدة؛ منها جاميكا وإيطاليا والنرويج ولندن.

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بدوره قال الممثل من أصل مصري، مالك (37 عاماً)، الفائز بجائزة أوسكار عن تجسيده دور فريدي ميركوري، قائد فرقة كوين الموسيقية في فيلم "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي)، العام الماضي، "سأحرص على ألا يحظى السيد بوند بنزهة سهلة".

وقدم كريج شخصية العميل السري الشهير أربع مرات من قبل في أفلام "كازينو رويال"، و"كوانتوم أوف سوليس"، و"سكايفول"، و"سبكتر".

وينضم إلى كريج (51 عاماً)، وهو سادس ممثل يؤدي دور العميل البريطاني السري، عدة ممثلين، بعضهم شارك من قبل في سلسلة أفلام جيمس بوند.