مقتنيات المخرج ستانلي كوبريك في معرض بلندن

تستضيف لندن خلال أيام، معرضا مخصصا للمخرج الأمريكي الراحل ستانلي كوبريك لتقديم لمحة عن أعماله بعد 20 عاما من وفاته.



تضم مقتنيات المعرض الذي سيقام في متحف لندن للتصميم ملصقات وملابس وصورا ورسائل ومقابلات تخص كوبريك.

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واشتهر كوبريك، الذي عمل أيضا في كتابة السيناريو، بأبحاثه المتعمقة واهتمامه بالتفاصيل عندما أخرج أفلاما مؤثرة منها "2001: ملحمة الفضاء" (سبيس أوديسي)، وفيلم الرعب "البريق" (ذا شايننج) وفيلم الكوميديا السوداء "د. سترينجلوف".

وقال ديان سودجيك مدير المتحف:"أردنا أن نخلق مناخا، ولذا فإن هذه ليست في الواقع مجموعة ملابس أو ملصقات، بل مسعى لإحياء الأفلام مصحوبة بذلك الإحساس الذي ألهمهم وأجواء صنعها".

عاش كوبريك في بريطانيا طوال أكثر من 40 عاما، وصور فيها أجزاء من أفلامه ومنها فندق في فيلم "البريق"، ومحطة فضائية في فيلم "ملحمة الفضاء" وكذلك ساحات المعارك في فيلم "سترة معدنية كاملة" (فول ميتال جاكت) الذي يتناول حرب فيتنام.