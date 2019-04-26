خاص- “لايف ستايلز ستوديوز” تطلق “انا اتعودت” لـ هايدي موسى

بفارغ الصبر، انتظر جمهور النجمة المصرية الشابة هايدي موسى، اطلاق أغنيتها الجديدة على قناتها عبر يوتيوب. وبعد طول انتظار، طرحت الشركة المنتجة للعمل “لايف ستايلز ستوديوز” أغنية “أنا اتعودت”.

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الأغنية جاءت باللهجة المصرية، من كلمات الشاعر نادر عبد الله، ألحان حسين محمود وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر، قدمتها هايدي بإحساس مرهف، فحققت رواجا واسعا ونجحت في الوصول الى قلوب المستمعين والمتابعين الذين عبّروا عن حبهم لهايدي ولأغنيتها الجديدة، مشيدين بإحساسها المميز الذي اضفته على الاغنية، التي تحكي قصة فراق بين حبيبين، حيث تقول هايدي انها لا ترد الاذية بالمثل، لكن الشخص الذي كان حبيبها قد سبب لها أذية كبيرة، متمنية أن تنتهي قصتهما بشكل راقٍ دون اي اساءة، فتقول في مقطع من الاغنية: “الواحد على مابِيِتعَوِّد وِأَنا إتعَـودت.. معَ أيّ حَدّ إِنّي ما أَرُدش أَذَى بالأَذَى.. شُوف إِنتَ كَام مَرة عَليَّا، يَامَا قُلت وعِدت.. وأَنا إِستَعيِبت أَقُول كان فِيك كَذا أَو كَذا”.

من جهة أخرى، تم مؤخرًا تصوير الفيديو كليب الخاص بأغنية “أنا اتعودت”، من توقيع المخرجة هيفا الفقيه، ومن المتوقع أن يبصر النور بعد شهر رمضان المبارك، حيث سيطرح على قناة “لايف ستايلز ستوديوز” عبر موقع “يوتيوب” وعدد من المحطات الفضائية العربية.