أمل حجازي تستعين بأولادها لإنقاذ فتاة من الموت

تقود الفنانة أمل حجازي حملة تبرّعات لمساعدة فتاة اسمها "إسراء"، تحتاج مبلغ مالي لإجراء جراحة لإنقاذ حياتها.

وقد استعانت أمل بولديها كريم ولارين، ونزلت معهما إلى الشارع، وحثت الناس على التبرع بالمال ولو بمبلغ زهيد، وذلك في خطوة إنسانية لافتة، حيث قامت بواجبها كأم لتشجيع أولادها على فعل الخير.

ما قامت به أمل حجازي، حظي بتأييد ومباركة الفنانة أصالة التي علقت على صور لارين وكريم، وأثنت على مبادرة أمل، طالبة من الله أن يحفظهما لها، فما كان من أمل إلا أن ردت عليها بالمثل.

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