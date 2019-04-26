شكرا لقرائتكم خبر عن 310 ملايين دولار إيرادات فيلم الأنيمشن Dumbo منذ طرحه 29 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الأنيمشن العائلى " Dumbo" إيرادات وصلت إلى 310 ملايين دولار حول العالم، منذ طرحه يوم 29 مارس الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 103 ملايين دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 207 ملايين دولار أمريكى حول العالم.

الفيلم من بطولة إيفا جرين، وكولين فاريل، ومايكل كيتون، وداني ديفيتو، وكميل ليميسويسكي، وآلان أركين، وجوزيف جات، وساندى مارتن، وشارون روني ، ومن إخراج تيم بيرتون، وتأليف إهرين كروجر.

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وتدور قصة الفيلم حول هولت نجم السيرك لكنه ذهب إلى الحرب وعندما عاد كان قد غيره بشكل رهيب، وقررمالك السيرك ماكس ميديتشي أن يستأجره لرعاية دامبو، فيل حديث الولادة الذى جعلته أذنه الضخمة من الأسهم الضاحكة في فرقة السيرك المتعثرة، ولكن عندما يكتشف أولاد هولت أن دامبو يستطيع الطيران، فإنهم يقررون جعله نجما لامعا في عرض من عروض السيرك.